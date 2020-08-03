МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. Фьючерсы на основные американские фондовые индексы в понедельник растут следом за подъемом на азиатских и европейских рынках, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 15.30 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 0,52%, до 26454 пункта, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,91%, до 10989,5 пункта, фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,61%, до 3282,38 пункта.

Динамика фьючерсов в США указывает на то, что торги на американских биржах в понедельник могут открыться ростом на фоне оптимизма на других мировых фондовых рынках. Так, ростом, достигавшим 2,6%, закрылись биржи АТР, также в уверенном плюсе находятся и рынки Европы.

Поддержку индексам оказывают и корпоративные новости. Ранее в понедельник американская компания Microsoft сообщила, что в ближайшие недели начнет переговоры с китайской ByteDance о покупке TikTok. Акции компании на предварительных торгах дорожают на 3%.

Позднее в понедельник участники торгов ожидают макроэкономическую статистику. Американский Институт управления поставками (Institute for Supply Management, ISM) опубликует индекс деловой активности в промышленности США (ISM Manufacturing) в июле. Эксперты полагают, что показатель поднялся до 54% против 52,6% в июне.

"Хотя большинство согласно с тем, что дно экономической активности уже позади,… вероятно, дальнейший путь (к восстановлению — ред.) будет непростым, так как несколько штатов США повторно вводят ограничительные меры. Это, вероятно, не будет отображаться в статистике до публикации августовских данных", — считает старший рыночный стратег FXTM Хуссейн Сайед (Hussein Sayed), чьи слова цитирует агентство Рейтер.