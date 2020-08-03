МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Российский рынок акций начал август ростом, отыгрывая улучшение внешней конъюнктуры, следует из данных Московской биржи.

Рост западных биржевых индексов поддерживает в понедельник позитивные настроения среди игроков российского рынка.

Рублевый индекс Мосбиржи 15.49 мск повышался на 1%, до 2940 пунктов, а долларовый индекс РТС — на 1,3%, до 1250 пунктов.

РОСТ ВСЛЕД ЗА МИРОМ

Российский фондовый рынок продолжает уверенный рост, отмечавшийся в июле. Позитивный фон поддерживается сигналами об усилении аппетита к риску среди глобальных инвесторов. Так, западноевропейские биржевые индексы днем растут на 1,3-2,3%. Американские фондовые фьючерсы при этом прибавляют 0,5-0,9%.

Этому способствует повышение индекса деловой активности (PMI) в области промышленного производства еврозоны в июле до 51,8 пункта. Эксперты ждали роста показателя только до 51,1 пункта. Кроме того, по окончательной оценке, PMI промышленности Германии в июле вырос до 51 пункта при прогнозе в 50 пунктов, Франции — до 52,4 пункта, что также оказалось лучше прогноза в 52 пунктов.

Рынок нефти снижается на 0,2%, до 43,46 доллара за баррель сорта Brent, однако находится на достаточно комфортных уровнях для инвесторов в российские активы. Нефтетрейдеры сейчас слегка опасаются переизбытка предложения из-за ослабления сокращения добычи странами ОПЕК+ и падения спроса. С 1 августа объем сокращений нефти государствами ОПЕК+ составляет 7,7 миллиона баррелей в сутки вместо 9,7 миллиона. Предполагается, что этот этап сокращений продлится до конца года.

В лидерах роста цен на российской площадке — акции Мосбиржи (+4,1%), ГДР Mail.ru (+3,1%), "Ленты" (+3%). Также растут бумаги Сбербанка (+2,5%) и ВТБ (+2,7%). Снижаются в стоимости акции Petropavlovsk (-1,8%), "Татнефти" (-1,6% префы и –1,3% "обычка"), префы "Транснефти" (-1%), акции ТМК (-0,9%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Индекс Мосбиржи все-таки сумел преодолеть сопротивление в районе 2875–2910, и следующей целью его роста может стать психологически важный уровень 3000 пунктов, считает Дмитрий Бабин из компании "БКС Брокер". У индекса РТС ближайшее сопротивление находится на отметке 1252 пункта, и если мировые рынки разовьют более устойчивое восходящее движение, то российские фондовые индикаторы могут преодолеть эти ближайшие технические препятствия, считает он.

"Основную роль в динамике глобальных площадок будет играть экономическая статистика, так как инвесторы уже начали проверять теорию, на которую они сделали ставку, вкладываясь в фондовые рынки недалеко от докризисных уровней. Согласно их ожиданием, в третьем квартале крупнейшие экономики должны продемонстрировать быстрое восстановление", — добавил Бабин.

В перспективе ближайших дней риски для внешних рынков остаются связаны с реакцией игроков на сегодняшние данные о том, что агентство Fitch изменило прогноз долгосрочного рейтинга дефолта эмитента США "AAA" на "негативный" со "стабильного", считает Александр Осин из компании "Фридом Финанс". В краткосрочном периоде эта информация также может быть воспринята рынком негативно, отражая повышение инвестиционных рисков, добавил он.

"Тем не менее, исходя из практики последних 30 лет, снижение прогноза рейтинга США до уровня "негативный" или постановка его ведущими агентствами на пересмотр с "негативным" прогнозом в течение последующих 1-2 лет транслируется в ускорение прироста индекса Dow Jones. при параллельном росте ставок (и снижении цены) "трежериз" (US Treasuries, казначейские облигации — ред.) США. Это, в свою очередь, позитивно для оценок перспектив рисковых вложений", — сказал Осин.

По итогам понедельника преобладают шансы повышения российского рынка акций, однако во второй половине дня потенциал роста индекса Мосбиржи уже ограничивают факторы оценочной краткосрочной волатильности, он к закрытию будет в рамках 2890-2930 пунктов, добавил эксперт.