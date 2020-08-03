МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. Основные фондовые рынки США в понедельник в зеленой зоне, а индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ после двухнедельной передышки обновил исторический рекорд после новостей от Microsoft и на фоне роста мировых бирж, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 16.43 мск индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) рос на 0,44%, до 26543,4 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,46%, до 3286,3 пункта.

Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ поднимался на 1,15%, до 10869,28 пункта, минутами ранее показатель достигал 10873,22 пункта; таким образом, индекс обновил исторический максимум от 21 июля в 10839,93 пункта.

Ранее в понедельник американская компания Microsoft сообщила, что в ближайшие недели начнет переговоры с китайской ByteDance о покупке TikTok. Бумаги компании на торгах дорожают на 4,6%.