МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. Цена на золото в понедельник вечером показывает слабую динамику, отступая от рекордных максимумов на фоне укрепления курса доллара, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.37 мск цена октябрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,1%, или на 2 доллара — до 1976,15 доллара за тройскую унцию. При этом минутами ранее его стоимость переходила к снижению. Сентябрьский фьючерс на серебро дорожал на 0,9% — до 24,425 доллара за унцию.

Снижение стоимости драгоценного металла подкрепляется укреплением курса американской валюты. Рост курса доллара традиционно оказывает давление на стоимость металла, который становится дороже для держателей иностранной валюты.

"Коррекция доллара с двухлетнего минимума немного давит на золото. Мы, кажется, переживаем период консолидации и наблюдаем некоторую фиксацию прибыли", — сказал агентству Рейтер независимый аналитик Росс Норман (Ross Norman). Индекс доллара перешел к коррекционному росту после того, как в пятницу упал до минимума с мая 2018 года в 92,55 пункта.

Однако аналитик добавил, что в ближайшей перспективе ожидается рост цены на золото до 2000 долларов за унцию, поскольку множество факторов, в том числе более слабые экономические данные и напряженность между США и Китаем, оказывают повышательное давление на стоимость металла.