МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. Доллар продолжает дорожать в понедельник, к вечеру несколько ускорившись по сравнению с дневной динамикой, статистика по США поддерживает настроения трейдеров, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.01 мск курс евро к доллару опускался до 1,1739 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1774 доллара за евро. Курс доллара к иене рос до 106,07 иены со 105,88 иены на прошлом закрытии. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) увеличивался на 0,47%, до 93,78 пункта. Днем индикатор поднимался на 0,25%.

По данным Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM), индекс деловой активности в промышленности США (ISM Manufacturing) в июле вырос до 54,2% со значения июня в 52,6%. Ожидался рост только до 53,6%.

Удорожание доллара также связано с коррекционной динамикой. В июле индекс доллара снизился почти на 4%. Такое снижение стало самым значительным за почти десятилетие — с июля 2010 года, тогда показатель сократился чуть более чем на 5%.

На текущей неделе инвесторы ожидают ряд важных макроэкономических событий. Так, в четверг, 6 августа, пройдет очередное заседание Банка Англии, а в пятницу выйдет статистика по безработице в США в июле. Аналитики ожидают, что безработица снизилась до 10,5% с 11,1% в июне, это может быть третье снижение подряд после роста в апреле до 14,7%, рекордного уровня с 1940 года.