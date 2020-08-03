МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний, кроме "Новатэка", в понедельник закрыли торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) ростом, свидетельствуют данные торговой площадки.

По итогам торгов стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" выросла на 1,71%, до 4,82 доллара, "Новатэка" — снизилась на 1,57%, до 144,3 доллара, "Лукойла" — увеличилась на 0,82%, до 68,66 долларов. Бумаги "Газпрома" подорожали на 2,6%, до 4,97 доллара, "Газпром нефти" — на 1,64%, до 21,7 доллара.

Цена бумаг "Норникеля" выросла на 3,84%, до 27,28 доллара. Расписки "Северстали" подорожали на 2,38%, до 12,5 доллара, НЛМК — на 1,54%, до 19,84 доллара.

Бумаги ВТБ подорожали на 4,65%, до 1,04 доллара, Сбербанка — на 3,27%, до 12,3 доллара. Стоимость расписок TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", выросла на 1,79%, до 25,6 доллара.

GDR АФК "Система" выросли в стоимости на 3,64%, до 5,41 доллара, цена бумаг "Магнита" выросла на 0,67%, до 14,93 доллара. Цена расписок "Ленты" увеличилась на 2,96%, до 2,96 доллара.