МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. Российский рынок акций в первый торговый день августа вырос по индексу Мосбиржи на поддержке нефти и благоприятном внешнем фоне, индексу РТС также расти помогал укрепляющийся к доллару рубль, следует из данных биржи.

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основной сессии понедельника вырос на 0,63%, до 2929,97 пункта, долларовый индекс РТС — на 1,86%, до 1257,42 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.03 мск понедельника снижается на 1,03 рубля, до 73,39 рубля, курс евро — на 1,36 рубля, до 86,24 рубля.

Июльский фьючерс на нефть марки Brent растет на 1,5%, до 44,15 доллара за баррель.