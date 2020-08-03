МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в понедельник показали рост на 2-3% из-за сильной статистики по деловой активности в еврозоне, рынки ожидают продолжения сезона отчетностей, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 вырос на 2,29% — до 6032,85 пункта, французский CAC 40 — на 1,93%, до 4875,93 пункта, немецкий DAX — на 2,71%, до 12646,98 пункта.

Поддержал настроения трейдеров индекс деловой активности (PMI) в области промышленного производства еврозоны, статистика оказалась лучше ожиданий. По окончательной оценке, показатель в июле вырос до 51,8 пункта при прогнозе роста до 51,1 пункта. Данные по Германии и Франции также оказались лучше прогнозов.

Сильная динамика бирж Азии также поддержала торги в регионе. Промышленный PMI Китая оказался лучше ожиданий: индикатор вырос до 52,8 пункта с 51,2 пункта месяцем ранее, ожидался рост всего до 51,3 пункта. Индексы Азии закрылись ростом до 2,6%.

Бумаги пивоваренного концерна Heineken потеряли 2% стоимости, ранее компания сообщила о решении не выплачивать дивиденды по итогам полугодия. Британско-гонконгская банковская группа HSBC Holdings сообщила, что прибыль, приходящаяся на головную компанию, во втором квартале упала в 22,7 раза, до 192 миллионов долларов. Ее акции в Лондоне подешевели на 2,9%.

Позднее на неделе инвесторы ожидают публикацию отчетностей таких компаний, как Bayer, BP, BMW и Adidas.