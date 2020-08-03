МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. Российский рынок акций в понедельник вырос по индексу Мосбиржи на поддержке нефти и благоприятного внешнего фона на зарубежных площадках, индексу РТС также расти помогал укрепляющийся к доллару рубль, следует из данных биржи.

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основной сессии вырос на 0,63% — до 2929,97 пункта, долларовый индекс РТС — на 1,86%, до 1257,42 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.56 мск понедельника снижается на 1,1 рубля, до 73,32 рубля, курс евро — на 1,5 рубля, до 86,1 рубля.

Октябрьский фьючерс на нефть марки Brent рос на 1,47%, до 44,16 доллара за баррель.

Европейские биржи закрылись ростом на 1,93-2,71%, фондовые индексы США растут на 0,76-1,38%.

"В начале недели на российском рынке акций преобладали покупки. Отчасти позитивный импульс был задан подъемом на азиатских биржах — данные по ВВП Японии и деловой активности в производственном секторе КНР в июле вышли лучше ожиданий", — отмечает Александр Бахтин из "БКС Премьер".

ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ

Среди растущих бумаг – акции "Центрального телеграфа", которые поднялись на 3,47%, акции "Русала" — на 3,43%, акции "М.Видео" (3,41%), Московской биржи – на 3,36%, ВТБ (3,17%), а также депозитарные расписки Mail.Ru (на 2,68%), обыкновенные акции "Россетей" — на 2,61% и бумаги Сбербанка (обыкновенные акции поднялись на 2,23%, префы – на 2,16%).

Акции Petropavlovsk упали на 3,67% на фоне сообщения о допэмиссии.

"Petropavlovsk выпустит дополнительно 9,8% акций в рамках конвертации бондов, часть из них получит ЮГК. Доля минорных акционеров естественным образом будет размыта. В будущем доля прибыли, на которую мог рассчитывать частный инвестор, будет уменьшена. С этим и связанна текущая корректировка бумаг. На наш взгляд, уменьшение прибыли не критично для акционеров", — отмечает Виктор Щеглов из "БКС Брокер".

Также среди лидеров снижения – префы "Мечела" (-2,96%), акции "Новатэка" (-2,57%), префы "Транснефти" (-2,49%), акции "Эн+ Груп" (-2,2%) и акции "Фармсинтеза" (-1,85%).

"Мечел" не выплатил в срок дивиденды по привилегированным акциям за 2019 год из-за действия моратория на банкротство, следует из сообщения компании. Выплаты акционерам будут произведены позже, уточнили в компании.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Бахтин из "БКС Премьер" считает, что во вторник вероятность нейтрально-позитивной динамики на российском рынке сохранится. Правда, вмешательство геополитической проблематики может несколько охладить риск-аппетиты инвесторов, добавляет он.

"Дональд Трамп может объявить о новых мерах в отношении технологических компаний КНР, в деятельности которых Белый дом видит угрозу национальной безопасности. Также завтра стартует ежегодный форум по безопасности в Аспене, где могут прозвучать важные геополитические комментарии", — отмечает эксперт.

Из статистики дня выйдут объемы промышленных заказов в США в июне и информация по недельным запасам сырой нефти в Штатах по данным API, напоминает Бахтин.

"Индексы Мосбиржи и РТС в понедельник выросли, а рублевый индикатор обновил очередной пик с февраля, поднявшись до 2942 пунктов. Долларовый РТС, хотя и показывал опережающие темпы роста благодаря укреплению рубля, оставался в диапазоне 1200-1280 пунктов. Пробой сопротивления вернет РТС к июньскому пику 1306 пунктов. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 2890-2970 пунктов", — говорит Елена Кожухова из "Велес Капитала".