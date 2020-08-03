МОСКВА, 3 авг /ПРАЙМ/, Елена Лыкова. Рубль вечером усилил рост против доллара и евро и прибавляет порядка 1,5% к доллару и 1,7% к евро, корректируя провалы прошлой недели и июля в целом, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" на 20.40 мск снижался на 1,1 рубля, до 73,32 рубля, курс евро – на 1,43 рубля, до уровня 86,17 рубля.

Октябрьский фьючерс на нефть марки Brent поднимался на 2,14% — до 44,45 доллара за баррель.

РУБЛЬ ОТЫГРЫВАЕТ ПОТЕРИ

На прошлой неделе рубль упал к доллару на 3,6% и на 4,6% к евро. Рубль в июле упал второй месяц подряд — на 4,2% к доллару и на 8,7% к евро, продемонстрировав максимальное ослабление с марта.

Российская валюта в понедельник уверенно растет, при этом на вечерних торгах рубль усилил свои позиции и прибавляет к доллару порядка 1,5%, к евро – порядка 1,7%. Таким образом, отечественная валюта почти полностью отыграла падение в пятницу к американской валюте и также почти полностью нивелировала падение за две предыдущие сессии к европейской валюте.

Отечественной валюте помогает укрепляться как растущая нефть, так и позитив на зарубежных площадках. Так, западноевропейские биржевые индексы растут на 1,9-2,67%. Американские фондовые индексы при этом прибавляют 0,86-1,42%.

Поддержку рублю оказывала в понедельник ситуация на рынке энергоносителей, тогда как ослабление валют развивающихся стран способствовало продажам в рубле, считает Богдан Зварич из Промсвязьбанка.

"Необходимо отметить, что помимо сократившегося локального спроса на валюту рубль поддерживали и котировки нефти, поднимавшиеся выше 44 долларов за баррель и прибавлявшие к концу дня более 1,2% (за марку Brent)", — также замечает Юрий Кравченко из "Велес Капитала".

ПРОГНОЗЫ

"Пара доллар-рубль продолжает движение в верхней половине диапазона 70-75 рублей, пока мы не видим поводов для выхода за данные рамки, ожидая консолидации американской валюты по отношению к рублю", — говорит Зварич из Промсвязьбанка.

Валерий Емельянов из "Фридом Финанс" не исключает, что до конца сессии валютные пары потеряют еще порядка 15-20 копеек. При этом во вторник он ожидает более спокойную боковую динамику либо рост не более чем на 0,5% в каждой из иностранных валют.

Антон Покатович из "БКС Премьер" ожидает, что во вторник курс рубля будет формироваться в диапазоне 72,8-74,2 за доллар.

"С окончанием дивидендного сезона и ослаблением процесса конвертации заработанных прибылей иностранными инвесторами склонность рубля к дальнейшему более активному ослаблению видится сдержанной. Полагаем, что при отсутствии негативных изменений в геополитическом фоне по РФ в ближайшие дни курс рублевой валюты будет находиться в боковом диапазоне вблизи 72,5-74,5 рублей за доллар", — прогнозирует он.