МОСКВА, 4 авг /ПРАЙМ/. Доля российских страховщиков, продающих свои продукты в интернете, практически достигла 100%, и почти половина компаний готова полностью урегулировать страховой случай дистанционно, говорится в исследовании, подготовленном рейтинговым агентством "Эксперт РА".

Агентство провело анкетирование 54 страховых компаний или групп компаний, чья суммарная доля на страховом рынке превышает 90%.

"Опрос участников страхового рынка, проведенный агентством "Эксперт РА" по итогам 2019 года, показал, что доля страховых компаний, которые применяют ИТ-решения, связанные с использованием Интернета, в процессе продаж страховых продуктов близка к 100%. Только 6% респондентов ответили, что не используют интернет-решения при заключении договоров страхования", — сообщается в исследовании.

Так, по данным опроса, у 85% страховщиков можно рассчитать стоимость полиса и купить его на сайте или в мобильном приложении. Исключительно полисы ОСАГО в онлайне реализуют только 9% страховщиков. Остальные компании предоставляют широкий выбор продуктов добровольного страхования.

В исследовании отмечается, что 58% компаний дают клиентам возможность подать заявку на урегулирование страхового случая онлайн, при этом почти половина страховщиков готова полностью урегулировать событие без личного визита клиента в офис. 80% респондентов хотят внедрить новые или усовершенствовать имеющиеся IT-решения, и только 8% опрошенных сообщили, что не собираются разрабатывать и внедрять новые технологии в ближайшие годы.

Как подсчитали авторы исследования, сегмент электронного страхования без учета ОСАГО вырос в 2019 году на 40% по сравнению с 2018 годом и достиг 17 миллиардов рублей. "Эксперт РА" прогнозирует снижение страховых премий по итогам 2020 года в целом, однако в электронном сегменте параллельно с этим ожидается скачок: без учета ОСАГО объем премий может достигнуть 30-35 миллиардов рублей.