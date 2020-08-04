МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. Стоимость меди снижается во вторник в рамках коррекции после роста более чем на 2% днем ранее, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 9.19 мск стоимость сентябрьских фьючерсов на медь на бирже Comex опускалась на 0,33% — до 2,9 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). В понедельник показатель вырос на 2,1%.

По итогам торгов понедельника на Лондонской бирже металлов (LME) стоимость тонны меди с поставкой через три месяца снизилась на 0,31% — до 6490 долларов, алюминия — выросла на 2,25%, до 1752 доллара, цинка — увеличилась на 0,24%, до 2324 доллара за тонну.

Снижение стоимости меди во вторник обусловлено фиксацией прибыли инвесторам после того, как в понедельник она подскочила более чем на 2% на фоне статистики из Китая, который является крупнейшим в мире потребителем данного промышленного металла.

"В последнее время очень сложно прогнозировать рынок, поскольку много неоднозначных новостей. Я считаю, что медь переоценена на текущем уровне и открыта для некоторого снижения цены", — сказал агентству Рейтер партнер T-Commodity Джанклаудио Торицци (Gianclaudio Torlizzi).