МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. Российский рынок акций умеренно растет по основным индексам на фоне покупок по широкому спектру активов, свидетельствуют данные Московской биржи.

Рублевый индекс Мосбиржи к 10.13 мск вторника рос на 0,19% — до 2935,54 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,41% — до 1262,57 пункта.

Октябрьский фьючерс на нефть марки Brent снижается на 0,27% — до 44,03 доллара за баррель.