МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний во вторник растут в цене на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торговой площадки.

По состоянию на 10.26 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" росла на 0,31% — до 4,83 доллара, "Новатэка" — на 0,87%, до 145,55 доллара, "Лукойла" — поднималась на 0,61%, до 69,08 доллара. Бумаги "Газпрома" дорожали на 0,64% — до 5,01 доллара, "Газпром нефти" — на 0,23%, до 21,75 доллара.

Стоимость бумаг "Норникеля" росла на 0,24% — до 27,34 доллара, "Северстали" — на 0,44%, до 12,55 доллара, НЛМК — на 0,2%, до 19,88 доллара.

Бумаги ВТБ дорожали на 2,08% — до 1,06 доллара, Сбербанка — на 1,1%, до 12,44 доллара. Цена расписок TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", росла на 0,59%, до 25,75 доллара.

GDR АФК "Система" дорожали на 1,11% — до 5,47 доллара, "Магнита" — на 0,67%, до 15,03 доллара. Расписки "Ленты" дорожали на 1,6%, до 3,01 долларов.