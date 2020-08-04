МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы преимущественно опускаются во вторник после роста в пределах 3% накануне, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 11.15 мск немецкий индекс DAX опускался на 0,28%, до 12612 пункта, французский CAC 40 рос на 0,36%, до 4893,46 пункта, британский индекс FTSE 100 падал на 0,26%, до 6015,65 пункта.

В понедельник европейские биржи выросли на 2-3% на фоне публикации сильной статистики по региону. Индекс деловой активности (PMI) в области промпроизводства еврозоны, по окончательной оценке, в июле вырос до 51,8 пункта при прогнозе роста до 51,1 пункта. Данные по Германии и Франции также оказались лучше прогнозов.

Акции немецкого концерна Bayer дешевеют на 4% после того, как концерн отчитался о получении чистого убытка по итогам первого полугодия 2020 года в 8,1 миллиарда евро, годом ранее Bayer зафиксировал прибыль. Чистый убыток компании за второй квартал составил 9,548 миллиарда евро также против прибыли, зафиксированной годом ранее.

При этом бумаги нефтегазового гиганта BP дорожают на 6% несмотря на то, что компания в первом полугодии получила чистый убыток в 21,2 миллиарда долларов против прибыли годом ранее.