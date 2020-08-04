МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. Курс доллара снижается во вторник днем по отношению к иене и евро на сохраняющихся опасениях вокруг перспектив восстановления экономики США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.46 мск курс евро к доллару рос до 1,1797 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1761 доллара за евро. Курс доллара к иене опускался до 105,91 иены со 105,94 иены на прошлом закрытии. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) опускался на 0,25%, до 93,31 пункта.

Трейдеров беспокоят перспективы восстановления экономики США, которая во втором квартале обвалилась на рекордные 32,9% в годовом выражении. В этой связи инвесторы продолжают следить за новостями вокруг законопроекта по новому пакету поддержки крупнейшей мировой экономики, пострадавшей от пандемии коронавируса.

Как написало агентство Рейтер, демократы в конгрессе США и представители Белого дома заявили в понедельник, что добились прогресса в переговорах по данному вопросу, хотя размер дополнительных выплат по безработице "остается камнем преткновения".

"Мы все еще находимся в ситуации, когда рынок хочет верить, что восстановление экономики идет полным ходом, но все еще обеспокоен ситуацией с распространением COVID-19. Бюджетный спор в США — следующий ключевой тест для настроений риска, и если им удастся заключить сделку — что кажется вероятным — то это может поддержать рисковые настроения", — считает валютный стратег Bank of Singapore Сим Мо Сён (Sim Moh Siong), которого цитирует агентство.