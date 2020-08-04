МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ, Елена Лыкова. Курс рубля днем во вторник снижается к доллару и евро вслед за стоимостью нефти после неудачной попытки подрасти на старте торгов, следует из динамики торгов на Московской бирже.

Курс доллара расчетами "завтра" на 13.02 мск вторника рос на 67 копеек — до 73,78 рубля, курс евро — на 99 копеек, до 87,02 рубля.

Октябрьский фьючерс на нефть марки Brent опускается на 1,61% — до 43,44 доллара за баррель.

РУБЛЬ ВНОВЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

Курс рубля попытался подрасти на старте торгов, однако восходящая динамика отечественной валюты довольно быстро сменилась негативной.

Давление на рубль оказывают снижающиеся нефтяные котировки марки Brent, кроме того поддержка от налогового периода закончилась.

Снижение нефтяных котировок происходит на фоне некоторого замедления спроса со стороны Китая, а также на фоне роста заболевших в Европе.

"Основным фактором давления на рубль во вторник выступают котировки нефти, которые корректируются после существенного роста накануне и теряют к концу первой половины дня около 1% (по марке Brent). Кроме того, общие настроения инвесторов на глобальных рынках сохраняются тревожными (европейские акции торгуются разнонаправленно, фьючерсы на индексы в США снижаются), что также накладывает негативный отпечаток и на российские торги", — говорит Юрий Кравченко из ИК "Велес Капитал".

В то же время утренняя негативная динамика рубля вновь достаточно заметно выделялась на общем фоне валют развивающихся рынков и, по всей видимости, была обусловлена не только внешними факторами, но и возобновлением локального спроса на валюту со стороны отдельных крупных игроков, считает он.

К текущему моменту тайский бат к доллару растет на 0,4%, малайзийский ринггит — на 0,19%, южноафриканский ранд — на 0,12%, индийская рупия — на 0,28%, турецкая лира – на 0,51%, мексиканский песо снижается на 0,56%. При этом рубль теряет к доллару порядка 1%, к евро около 1,2%.

"Рубль сильно волатильный на внутридневных торгах — вчера показал лучшую динамику, укрепившись почти на 2% к доллару, а сегодня слабеет, нивелировав почти половину вчерашнего роста. Вероятно, сейчас рынок выбирает направление, оценивая разнонаправленные факторы: с одной стороны, заметно глобальное улучшение на рынках развивающихся стран и рост общемирового аппетита к риску. С другой стороны, август сезонно неблагоприятен для рубля", — отмечает Олег Кочетков из МТС Банка.

Краткосрочный фон для рубля, помимо внешних событий, будет определяться новостями об объеме продаж валюты Минфином в рамках бюджетного правила в августе (прогноз РФПИ – около 50 миллиардов рублей, консенсус – 80 миллиардов рублей по сравнению со 126 миллиардами рублей в июле), а также возможным спросом на валюту со стороны бизнеса и населения, для которого постепенно открывается зарубежный туризм в рамках отдельных направлений, отмечает Дмитрий Полевой из РФПИ.

"Все эти факторы будут играть не на стороне российской валюты, однако после прохождения дивидендных выплат они, по нашему мнению, сами по себе вряд ли будут способны вывести рубль на новые минимумы. Поэтому любой рост в паре доллар-рубль выше 74,5-75 из-за дивидендов может представлять неплохую возможность для продажи валюты против рубля", — считает он.

ПРОГНОЗЫ

Кочетков из МТС Банка ожидает продолжение борьбы покупателей и продавцов валюты, торги пройдут в районе 73-74 рублей за доллар.

"Без существенного улучшения внешнего фона, скорее всего, рубль продолжит снижаться в район установленных недавно трехмесячных минимумов. В ближайшие сессии динамику мировых рынков будет определять статистика по коронавирусу, а также данные по экономике ЕС и США, публикуемые завтра. Если эти факторы в целом дадут позитивные сигналы, глобальные рисковые активы могут возобновить рост, что окажет поддержку рублю", — считает Дмитрий Бабин из "БКС Брокер".