4 авг — Dow Jones. Фьючерсы на американские индексы во вторник снижаются. Ряд ведущих компаний отчитались о финансовых результатах, некоторые из которых превзошли низкие ожидания, связанные с коронавирусной пандемией.

Фьючерсы на S&P 500 на момент написания обзора снизились на 0,4%. Панъевропейский Stoxx Europe 600 понизился на 0,4%.

Бумаги Take-Two Interactive Software Inc. на премаркете в США подорожали на 4,4% вслед за тем, как игровой издатель повысил финансовые прогнозы на год благодаря росту спроса на видеоигры во время пандемии. Акции разработчика игр Activision Blizzard и американские бумаги Sony Corp. набрали по 3,1%.

В Европе акции BP подорожали на 6,7% после того, как британский гигант впервые за 10 лет снизил квартальный дивиденд и представил новую стратегию постепенного отхода от нефтегазового бизнеса. Акции лоукостера easyJet набрали более 8% благодаря более позитивному, чем ожидалось, прогнозу.

Отчетность выпустили уже более трех четвертей компаний из S&P 500, и, согласно данным UBS, большинство из них превзошли ожидания аналитиков. С конца июня оценки аналитиков по прибыли на 3-й квартал выросли на 2,5%.

Благоприятная отчетность технологический компаний в последние недели поддерживает рост на американских фондовых рынках. Nasdaq Composite в понедельник поставил новый рекорд.

Инвесторы, опасавшиеся замедления экономического восстановления из-за очередного всплеска заболеваемости коронавирусом в последний месяц, внимательно следят за спадом прироста новых случаев в последнее время.

"Статистика за один день ничего не значит, но я буду следить за тем, сложится ли это в тренд", – отметил Фахад Камал, старший рыночный аналитик Kleinwort Hambros, подразделения частного банкинга и управления состояниями Societe Generale.

Между тем, по словам Камала, на рынках облигаций инвесторы по-прежнему действуют осторожно, и доходность бондов опускается, несмотря на рост фондовых индексов. Доходность 10-летних американских гособлигаций снизилась со вчерашних 0,562% до 0,539%.

"Рынок облигаций больше отражает реальное положение дел, и доходность по-прежнему находится у рекордных минимумов. Среди инвесторов явно ощущается чувство страха насчет того, что риски маловероятных событий все же материализуются", – добавил Камал.

Участники рынков также следят за переговорами между лидерами демократов и представителями Белого дома насчет очередного пакета финансовой помощи. Стороны по-прежнему не могут договориться насчет того, стоит ли сокращать еженедельные дополнительные федеральные 600-долларовые выплаты по безработице и предоставлять помощь пострадавшим штатам и сообществам.

"Инвесторы предполагают, что экономика США еще не встала на обе ноги. Похоже, все согласны с тем, что нужна дополнительная поддержка, нужно лишь определить ее форму", – указал Хью Джимбер, аналитик J.P. Morgan Asset Management.

Акции производителя алкоголя Diageo упали на 5,6% после того, как он отчитался о падении операционной прибыли из-за пандемии коронавируса. Продажи компании в Северной Америке достигли высокого уровня, поскольку потребители начали покупать алкоголь в магазинах вместо баров, однако рост в этом регионе не смог компенсировать падение на других рынках.

Акции Bayer подешевели на 2,3% – химическая и фармацевтическая компания сообщила, что понесла чистый убыток во 2-м квартале в размере 9,55 млрд евро. Bayer зарезервировала средства для многомиллиардного урегулирования дела о пестициде "Раундап". Бумаги IWG, конкурента WeWork, понизились на 5,5% после того, как она отчиталась об убытке за 1-е полугодие после прибыли годом ранее и отказалась от дивиденда.

В АТР гонконгский индекс Hang Seng набрал 2%, возглавив повышение в регионе. Японский Nikkei 225 повысился на 1,7%, а австралийский S&P/ASX 200 добавил 1,9%.

Walt Disney отчитается о результатах после завершения регулярной сессии.

— Автор Caitlin Ostroff, caitlin.ostroff@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

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