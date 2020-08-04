МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США во вторник опускаются в рамках коррекции, сдерживают настроения трейдеров также опасения за отношения Китая и США из-за ситуации вокруг TikTok, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 16.45 мск индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) снижался на 0,18%, до 26617,23 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,09%, до 3291,8 пункта. Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ опускался на 0,02%, до 10900,66 пункта, днем ранее показатель обновил исторический рекорд впервые за две недели и поднялся до 10927,56 пункта.

В понедельник на мировых фондовых рынках наблюдалось ралли. Биржи Азии тогда выросли в пределах 2,6%, Европы — на 2-3%, США — примерно на 1-2%.

Помимо коррекционного снижения на торги влияют и ожидания по отношениям США и Китая. Американский президент Дональд Трамп угрожает запретить TikTok на том основании, что это китайская компания, которая по закону должна передавать данные о пользователях властям КНР.

Вместе с тем после консультаций с Трампом компания Microsoft объявила о продолжении переговоров по покупке бизнеса TikTok в США, Канаде, Австралии и Новой Зеландии, планируя завершить их не позднее 15 сентября.

Аналитики напоминают о сохранении глобальных рисков, таких как пандемия коронавируса и президентские выборы в США. "Вторая волна COVID-19, выборы (в США — ред.), гражданские беспорядки и усиливающееся давление на Китай могут представлять вредную смесь для последнего квартала в году", — считает стратег Rabobank Филип Марей (Philip Marey), чьи слова приводит агентство Рейтер.