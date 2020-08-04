МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. Цена на золото во вторник вечером растет на опасениях за ухудшение взаимоотношений США и КНР, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.33 мск цена октябрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,71%, или на 13,95 доллара — до 1988,73 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дорожал на 2,01% — до 24,907 доллара за унцию.

Во вторник инвесторы предпочитают отказываться от риска в пользу безопасных активов, к которым традиционно относится золото, поскольку ухудшение отношений между двумя крупнейшими мировыми экономиками тревожит рынки.

Участники торгов следят за новостями вокруг приложения TikTok, принадлежащего китайской компании ByteDance. Американский президент Дональд Трамп угрожает запретить TikTok на том основании, что это китайская компания, которая по закону должна передавать данные о пользователях властям КНР. Действия Трампа по принуждению TikTok к продаже своих активов в США американской компании вызвали резкий упрек со стороны Пекина, усилив напряженность между странами.

Старший инвестиционный директор UBS Global Wealth Management Марк Хефеле (Mark Haefele), мнение которого приводит агентство Рейтер, отмечает, что трения между США и Китаем могут усилиться во время выборов в США, "привнося волатильность в связанные активы, такие как китайские технологические АДР, а также поддерживая подстраховывающие активы, такие как золото".

Отношения между Пекином и Вашингтоном в последние месяцы накалены по целому ряду причин, таких как пандемия коронавируса, ситуация с правами национальных меньшинств в КНР, отказ КНР принять участие в переговорах по контролю над вооружениями, торговые противоречия.