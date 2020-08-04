МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. Физический объем сделок с золотом на ОАО "Московская Биржа" по итогам января-июля 2020 года снизился на 41,07% в сравнении с аналогичным периодом годом ранее — до 5,917 тонны, по серебру — вырос более чем в 3 раза, до 20,487 тонны, сообщили РИА Новости в пресс-службе биржи.

В денежном выражении на Московской бирже в январе-июле 2020 года заключено сделок с золотом и серебром на общую сумму 23,525 миллиарда рублей, против 24,5 миллиарда рублей за аналогичный период годом ранее. Только в июле было заключено сделок на сумму 5,6 миллиарда рублей, в том числе объем торгов золотом — 1,3 тонны, серебром — 1,7 тонны (на 70 миллионов рублей).

В 2019 году на Московской бирже было заключено сделок с золотом и серебром на общую сумму 39,3 миллиарда рублей против 102 миллиардов рублей в 2018 году. В 2017 году — на сумму более 115,7 миллиарда рублей.

Поставочные торги драгоценным металлами были запущены на Московской бирже в октябре 2013 года. Поставка золота и серебра по результатам биржевых торгов осуществляется по счетам участников в драгоценных металлах, открытым в НКО НКЦ (АО), выступающей в роли центрального контрагента, клиринговой и расчетной организации на рынке, а также осуществляющей неторговые операции с участниками по приему-выдаче слитков драгоценных металлов в биржевом хранилище.

Участниками биржевого рынка золота и серебра являются на сегодняшний день 63 организации: 48 банков, 13 профучастников рынка ценных бумаг (брокерские компании и их клиенты), а также Банк России, который с ноября 2017 года наряду с покупкой золота на внебиржевом рынке выставляет заявки на покупку золота на торгах Московской биржи.