МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. Цена октябрьского фьючерса на золото во вторник обновила исторический максимум, превысив 2 тысячи долларов за тройскую унцию, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.31 мск цена октябрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 1,31%, или на 25,9 доллара — до 2000,65 доллара за тройскую унцию. Минутами ранее цена доходила до отметки в 2001,6 доллара. Сентябрьский фьючерс на серебро дорожал на 4,6% — до 25,555 доллара за унцию.

Стоимость золота выросла на 30% за первую половину 2020 года, ралли цен на металл резко ускорилось в последние недели. На прошлой неделе цена фьючерсов золота с поставкой в 2021 году уже преодолела рекордные 2 тысячи долларов за унцию.

Устойчивый рост в последние недели происходит на фоне постоянной обеспокоенности экономическими последствиями пандемии, которая создала неопределенность в отношении перспектив мировой экономики, в то время как правительства и центробанки вынуждены развернуть массу налоговых и монетарных стимулов для поддержки деловой активности.

Рост цен на золото подкреплялся продолжающимся распространением коронавируса в мире, ослаблением доллара, а также эскалацией конфликта между США и Китаем. Отношения между Пекином и Вашингтоном в последние месяцы накалены по целому ряду причин, таких как пандемия коронавируса, ситуация с правами национальных меньшинств в КНР, отказ КНР принять участие в переговорах по контролю над вооружениями, торговые противоречия.

По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 17,9 миллиона случаев заражения коронавирусом, свыше 686 тысяч человек скончались.