МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. Рынок акций РФ по итогам основных торгов вторника смог выйти в плюс благодаря улучшению внешнего фона, индекс Мосбиржи вырос третью сессию подряд, следует из данных Московской биржи.

Рублёвый индекс Мосбиржи на закрытие основных торгов поднялся на 0,36%, до 2940,46 пункта, а долларовый индекс РТС — на 0,22%, до 1260,16 пункта.

Рынок нефти вечером повышается на 0,6%, до 44,42 доллара за баррель.

Фондовые индексы западной Европы в основном выросли – в пределах 0,3%. Американские индексы прибавляют в пределах 0,5%.