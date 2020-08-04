МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. Российский рынок акций во вторник смог вырасти, отыгрывая улучшение внешней конъюнктуры, следует из данных Московской биржи.

Западные биржевые индексы и рынок нефти к вечеру вышли в плюс, что оказало поддержку стоимости российских активов.

Рублёвый индекс Мосбиржи на закрытие основных торгов поднялся на 0,36%, до 2940,46 пункта, а долларовый индекс РТС — на 0,22%, до 1260,16 пункта.

ОТСЛЕЖИВАЯ ВНЕШНИЕ СИГНАЛЫ

Российский фондовый рынок в течение торгов вторника двигался, отыгрывая внешние сигналы. При этом днем их тон был негативным, и основные биржевые индексы РФ торговались преимущественно в минусе.

Однако к вечеру конъюнктура западных рынков улучшилась. Так, западноевропейские биржевые индексы в основном выросли — на 0,1-0,3%. Американские фондовые рынки вечером также преимущественно прибавляли — на 0,1-0,4%.

Участники рынков отыгрывали позитивные данные корпоративных финансовых отчетов. В частности, британская BP отчиталась о снижении дивидендов вдвое и чистом убытке во втором квартале в 16,848 миллиарда долларов, что оказалось лучше ожиданий аналитиков.

Рынок нефти вечером повышается на 0,4%, до 44,34 доллара за баррель сорта Brent. Поддержку стоимости нефти во вторник оказывает негативная динамика курса доллара к другим ключевыми мировым валютам, что является позитивным фактором для сырьевых товаров, в том числе нефти. Инвесторы также надеются, что продолжающееся восстановление экономической активности в мире приведет за собой постепенное восстановление спроса, в том числе на топливо.

В лидерах роста цены на российской площадке оказались акции "М,Видео" (+6,9%), ЛСР (+3,3%), "Ростелекома" (+2,3%), НЛМК (+3,4%) и "Фосагро" (+3%).

Снизились в стоимости бумаги "Аэрофлота" (-2,3%) на фоне новостей о завтрашнем обсуждении советом директоров авиаперевозчика увеличения уставного капитала путем размещения дополнительных акций. Кроме того, ФАС направила письмо в адрес Минтранса, указав на риски для граждан из-за продажи авиакомпаниями билетов по закрытым направлениям.

Также подешевели акции Petropavlovsk (-1,9%), "Селигдара" (-1%), ТМК (-2,7%), ТГК-2 (-2,7%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Индексы Мосбиржи и РТС держались сегодня в диапазонах 2920-2940 и 1250-1270 пунктов, соответственно, отметил Валерий Емельянов из компании "Фридом Финанс".

"В зависимости от ситуации на зарубежных рынках, а также от положения рубля на следующей сессии может произойти новое смещение индикаторов вверх или вниз в пределах 40 пунктов. В базовом сценарии мы ожидаем в среду РТС не выше 1290. Индекс Мосбиржи может подскочить до 2950-2970 пунктов", — оценил перспективы он.

В настоящий момент локальные поддержки по индексу Мосбиржи расположены на отметках 2900 и 2870 пунктов, а сопротивление росту находится на уровне 2960 пунктов, оценил ситуацию Сергей Дроздов из ГК "Финам".