МОСКВА, 4 авг /ПРАЙМ/, Дмитрий Майоров. Рубль вечером снижался против доллара и евро, хотя и отошел от минимумов дня.

Геополитические риски и неуверенная динамика мировых рынков не дала повода для укрепления российской валюты.

Курс доллара расчетами "завтра" на 21.16 мск рос на 38 копеек, до 73,49 рубля, курс евро – на 52 копейки, до уровня 86,55 рубля, следует из данных Московской биржи. Ранее во вторник доллар и евро поднимались до 74,03 рубля и 87,27 рубля, соответственно.

РУБЛЬ — ОПЯТЬ ВНИЗ

Российская валюта во вторник снижалась к основным резервным валютам на фоне геополитических рисков, ослабивших спрос на активы развивающихся рынков, в том числе и на рублевые.

С приходом августа ожидаемо снизился информационный поток на рынках, а финансово-экономический фон стал уступать место геополитике, говорит Константин Бушуев из компании "Открытие брокер".

"Накануне президентских выборов в Белоруссии, которые пройдут в эти выходные, действующий президент Александр Лукашенко выступил с пламенной речью, вероятно, с целью консолидации белорусского избирателя для борьбы с внешними и внутренними врагами и друзьями. При этом перед выборами будут проводиться внеочередные учения, а сразу после выборов военнообязанные будут призваны на сборы. Китай заявил, что примет ответные меры, если Вашингтон продолжит то, что Пекин называет враждебными действиями против китайских журналистов, базирующихся в США. В Испании бывший король Хуан Карлос I решил покинуть страну на фоне антикоррупционных расследований", — перечисляет риски эксперт,

Внешний фон также не давал повода для продолжения укрепления российской валюты.

Днем основные мировые биржевые индексы и рынок нефти торговались преимущественно в минусе, поддерживая давление на рубль. Однако к вечеру конъюнктура западных рынков немного улучшилась.

Так, западноевропейские биржевые индексы в основном выросли — на 0,1-0,3%. Американские фондовые рынки вечером также преимущественно прибавляли — 0,2-0,4%. Рынок нефти вечером также рос — на 1,3%, до 44,73 доллара за баррель сорта Brent. Однако российская валюта, хотя и отошла от дневных минимумов, в плюс не вышла.

В итоге доллар и евро растут вечером к рублю на 0,5-0,6%. Рублевая цена нефти колеблется выше 3,25 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

Под вечер тенденция к ослаблению рубля уменьшилась, заметил Валерий Емельянов из ИК "Фридом Финанс".

"Мы не исключаем, что на следующей сессии — в среду валюта США попытается повторно зайти выше отметки 74,5 рубля. Если ей это удастся, то еще до конца недели мы увидим доллар по 75 рублей. Рост евро может усилиться уже в среду, и он способен успешно протестировать уровень 88 рублей, а до конца недели — 89 рублей", — оценил эксперт.

С начала июня доллар уже поднимался с 68 до 74,6 рубля, евро рос более активно, и за этот период прибавлял с 76,3 до 88 рублей, отметил Константин Бушуев из компании "Открытие брокер".

"Российская валюта продолжает находиться в сильной технической перепроданности к евро. Негативный фактор репатриации нерезидентами годовых дивидендов российских компаний на прошлой неделе должен был себя исчерпать. Доллар в последние дни находится в краткосрочном целевом диапазоне 73-75 рублей, а в районе 76 рублей находятся сильные квартальные уровни сопротивления", — оценил он.