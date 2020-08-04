МОСКВА, 4 авг /ПРАЙМ/. Российский брокер "Фридом Финанс", входящий в Freedom Holding, заключил договор по приобретению 100% простых акций казахстанского банка Kassa Nova, принадлежащих АО "Forte Bank", говорится в сообщении компании.

"Сделка будет завершена после получения одобрения со стороны Комитета по регулированию естественных монополий министерства национальной экономики Республики Казахстан, Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка и выполнения сторонами условий сделки. После осуществления покупки актив будет входить в структуру Freedom Holding Corp. как дочерняя компания АО "Фридом Финанс", — сказано в релизе.

"Небольших банков с хорошей репутацией, с прозрачными структурой, бизнесом, портфелем на рынке крайне мало. Подобных банков, покупку которых можно обсуждать, в Казахстане почти не существует. Сумма сделки будет сопоставима с капиталом банка, будет его несколько превышать. Мы уже внесли залог в размере 4,3 миллиона долларов, оставшиеся примерно 90% (по оценкам участников рынка сумма может составить от 30 до 45 миллионов долларов) мы должны будем заплатить после закрытия сделки", — сказал РИА Новости гендиректор "Фридом Финанс" Тимур Турлов.

Банк Kassa Nova продолжит работать в штатном режиме, планируемые изменения в деятельности банка будут производиться после завершения сделки, также указывается в пресс-релизе.

ИК "Фридом Финанс", один из крупнейших российских брокеров, входит в холдинг Freedom Holding Corp., осуществляющий финансовую деятельность, розничные брокерские операции, консультирование по вопросам инвестиций, торговлю ценными бумагами, инвестиционно-банковские и андеррайтинговые услуги. Компания является профучастником Казахстанской фондовой биржи (KASE), Astana International Exchange, Московской биржи, Санкт-Петербургской биржи, Республиканской фондовой биржи "Тошкент" и Украинской биржи. Головной офис компании находится в Алма-Ате, а ее административные офисы — в России и США.

Банк Kassa Nova основан в 2009 году и специализируется на предоставлении финансовых услуг населению и малым предприятиям. Банк представлен в 9 городах Казахстана. Kassa Nova вошел в топ-10 стабильных казахстанских финансовых институтов по версии S&P.