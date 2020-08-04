ВАШИНГТОН, 4 авг /ПРАЙМ/. Биржи США во вторник приостановили бурный рост, но закрылись в плюсе на значениях, близким к рекордным.

По состоянию на 23.00 мск на закрытии Нью-Йоркской фондовой биржи индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 0,36% до 3306,57 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ вырос на 0,35%, до 10941,17 пункта, промышленный индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) вырос на 0,62%, до 26829,43 пункта.

В лидерах роста были Dow Inc (+3,04%), энергетическая компания ExxonMobil (+2,91%), одним из главных проигравших был страховой гигант AIG, чьи акции упали на 7,53%.