МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ. Курс доллара падает к евро и иене в среду утром на фоне сохранения неопределенности вокруг мер поддержки экономики США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.19 мск курс евро к доллару рос до 1,1816 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,18 доллара за евро. Курс доллара к иене падал до 105,56 иены со 105,7 иены на прошлом закрытии. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) опускался на 0,28%, до 93,12 пункта.

Инвесторы оценивают перспективы развития экономики США. На прошлой неделе демократы отклонили все предложения Белого дома по поддержке экономики США на фоне коронавируса. Ранее в среду президент США Дональд Трамп заявил, что обдумывает помощь безработным без поддержки конгресса.

"Неспособность согласиться с новым пакетом мер привела к снижению курса доллара. Так что если мы увидим в ближайшие несколько дней, что они (республиканцы и демократы — ред.) договорятся, доллар восстановится", — считает экономист Westpac Banking Corporation Имре Шпайцер (Imre Speizer), мнение которого приводит агентство Рейтер.

Республиканцы и демократы не могут договориться о том, в каком объеме продлевать помощь. От дополнительных выплат зависят миллионы американцев, лишившиеся работы в кризис, однако республиканцы считают, что слишком высокие выплаты по безработице лишают работников стимула вернуться на работу и тем самым оттягивают восстановление экономики после кризиса.