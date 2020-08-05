МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ. Рынок акций РФ повышается в начале дня по основным биржевым индексам на позитивном внешнем фоне.

Рублевый индекс Мосбиржи к 10.13 мск повышался на 0,8%, до уровня 2965 пунктов, долларовый индекс РТС — на 0,9% — до 1271 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.

Стоимость нефти утром растет на 0,9%, до 44,81 доллара за баррель по марке Brent.

Основные американские фондовые индексы на прошлых торгах повысились на 0,4-0,6%. С утра фьючерсы на американские фондовые индексы растут на 0,4-0,5%. Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) не показывают единой динамики — шанхайский Shanghai SE Composite Index прибавляет 0,04%, японский Nikkei 225 снизился на 0,3%.