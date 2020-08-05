МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы растут в среду на 0,7% после публикации статистики по региону, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 11.24 мск немецкий индекс DAX рос на 0,7%, до 12688,8 пункта, французский CAC 40 — на 0,75%, до 4926,24 пункта, британский индекс FTSE 100 — на 0,7%, до 6078,45 пункта.

Поддержку индексам оказала статистика по еврозоне, которая оказалась лучше прогнозов аналитиков. Так, индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг (PMI) в июле, по окончательной оценке, вырос до 54,9 пункта при прогнозе в 54,8 пункта. В июне показатель составил 48,5 пункта. Организация отмечала, что июльское значение стало максимальным с июня 2018 года. Кроме того, показатель стабильно находится выше 50 пунктов с февраля текущего года.

Позднее в ходе торгов будут обнародованы данные по объему розничных продаж в еврозоне. Аналитики полагают, что в июне показатель вырос на 5,9% в месячном выражении после роста месяцем ранее на 17,8%.

"Есть оптимизм относительно того, что мы получим меры стимулирования и торговля в Европе будет расти, поскольку сейчас трудно представить, как будет выглядеть экономика в течение следующих шести месяцев", — сказал агентству Рейтер аналитик CMC Markets Майкл Хьюсон (Michael Hewson).