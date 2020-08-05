МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ. Рост цен на нефть ускорился в среду днем до 4%, при этом цена барреля нефти марки Brent превышает 46 долларов, WTI — 43 доллара, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 15.03 мск цена октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 3,8% — до 46,11 доллара за баррель. Минутами ранее показатель достигал 46,23 доллара. Сентябрьские фьючерсы на нефть марки WTI дорожали на 4,03% — до 43,38 доллара за баррель. Минутами ранее показатель составлял 43,52 доллара.