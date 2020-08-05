МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ. Минфин России на аукционе разместил облигации федерального займа (ОФЗ) с переменным купонным доходом серии 29014 с погашением в марте 2026 года на 63,69 миллиарда рублей при спросе в 265,736 миллиарда, говорится в сообщении Московской биржи.

Цена отсечения составила 97,96% от номинала, средневзвешенная цена — 98,0388% от номинала.

На следующем аукционе в среду Минфин России предложит инвесторам ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26228 с погашением в апреле 2030 года в объеме 30 миллиардов рублей.