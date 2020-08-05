МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США в среду увеличиваются, рынки продолжают оценивать сезон корпоративных отчетностей, поддерживает торги и рост нефтяных цен, свидетельствуют данные бирж.

По состоянию на 17.10 мск индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) поднимался на 0,97%, до 27089,54 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,62%, до 3326,9 пункта. Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ с понедельника продолжает торговаться у рекордных уровней, индикатор рос на 0,35%, до 10979,1 пункта, ранее в ходе торгов был установлен новый исторический рекорд в 10987,12 пункта.

Акции Walt Disney дорожают в ходе торгов на 8,9%, ранее компания сообщила о получении разводненной прибыли на акцию в третьем квартале 2019-2020 фигнода в 0,08 доллара, хотя аналитики ожидали убыток в 0,64 доллара.

Мировые цены на нефть показывают заметный рост — на 3,5%. В результате дорожают акции американских энергетических компаний. Бумаги ConocoPhillips растут в цене на 1,4%, Chevron — на 1,1%, Exxon Mobil — также на 1,1%.

Несколько сдерживает торги внутренняя статистика. По данным аналитической компании Automatic Data Processing (ADP), количество рабочих мест в частных компаниях США в июле увеличилось всего на 167 тысяч, ожидался роста на 1,5 миллиона. Дефицит торгового баланса США в июне снизился слабее ожиданий — до 50,7 миллиарда долларов при прогнозе в 50,1 миллиарда.

При этом, по данным американского Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM), индекс деловой активности в сфере услуг США в июле неожиданно вырос до 58,1% с июньских 57,1% (при прогнозе снижения до 55%).