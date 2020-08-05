МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ. Рынок акций РФ вырос, закрывшись по рублевому индексу Мосбиржи и долларовому индексу РТС недалеко от "круглых" отметок в 3000 пунктов и 1300 пунктов соответственно, следует из данных торгов Московской биржи.

Индекс Мосбиржи к закрытию вырос на 1,78%, до 2992,78 пункта, индекс РТС — на 2,79%, до 1295,27 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" к 18.56 мск снижался на 80 копеек — до 72,76 рубля, курс евро — на 21 копейку, до 86,55 рубля.

Октябрьский фьючерс на нефть марки Brent поднимался на 3,24% — до 45,87 доллара за баррель.