МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы по итогам торгов среды показали рост примерно на 0,5-1% на данных корпоративной отчетности и макростатистики, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 поднялся на 1,1% — до 6102,2 пункта, французский CAC 40 — на 0,9%, до 4933,34 пункта, немецкий DAX — на 0,47%, до 12660,25 пункта.

Акции немецкого банка Commerzbank подорожали по итогам торгов на 4,9%. Во втором квартале банк получил прибыль на 21% меньше, чем год назад — 220 миллионов евро, что оказалось лучше прогноза прибыли в 95 миллионов евро.

Бумаги BMW подешевели на 3,1%, ранее компания сообщила о чистом убытке во втором квартале в 212 миллионов евро против прибыли годом ранее. Убыток в пересчете на одну акцию составил 0,34 евро против прибыли в 2,22 евро во втором квартале 2019 года.

Поддержала торги также сильная статистика. Композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг (PMI) 19 стран еврозоны, по окончательной оценке, в июле обновил максимум более чем за два года, составив 54,9 пункта после 48,5 пункта в июне. Прогноз составлял 54,8 пункта.

Отразилось на торгах и удорожание нефти. Ее цены поднимаются в среду примерно на 3%, что поддержало стоимость акций энергетических компаний. Бумаги британской BP в результате подорожали на 2,5%, французской Total — на 1,9%.