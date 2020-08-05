МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в среду закрыли торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) в основном ростом в пределах 4,8%, свидетельствуют данные торговой площадки.

По итогам торгов стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" выросла на 3,03%, до 5 долларов, "Новатэка" — на 4,57%, до 151 доллара, "Лукойла" — на 3,72%, до 70,78 доллара. Бумаги "Газпрома" подорожали на 4,81%, до 5,18 доллара, "Газпром нефти" — на 3,49%, до 22,25 доллара.

Цена бумаг "Норникеля" выросла на 3,8%, до 28,66 доллара. Расписки "Северстали" подорожали на 2,54%, до 12,93 доллара, НЛМК — на 1,78%, до 20,58 доллара.

Бумаги ВТБ подешевели на 3,17%, до 1,01 доллара, Сбербанка — подорожали на 0,97%, до 12,45 доллара. Стоимость расписок TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", выросла на 2,73% до 26,3 доллара.

GDR АФК "Система" выросли в стоимости на 1,28%, до 5,56 доллара, цена бумаг "Магнита" снизилась на 0,2%, до 15,05 доллара. Цена расписок "Ленты" выросла на 0,85%, до 2,95 доллара.