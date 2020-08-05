МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ. Российский рынок акций вырос четвертый день подряд и закрыл основные торги по рублевому индексу Мосбиржи и долларовому индексу РТС недалеко от "круглых" отметок в 3000 пунктов и 1300 пунктов соответственно, следует из данных торгов Московской биржи.

Основные индексы выросли на фоне позитива на внешних площадках, на рынке нефти и отдельных корпоративных историях.

Индекс Мосбиржи к закрытию вырос на 1,78%, до 2992,78 пункта, индекс РТС — на 2,79%, до 1295,27 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" к 19.38 мск снижался на 79 копеек — до 72,77 рубля, курс евро — на 36 копеек, до 86,4 рубля.

Октябрьский фьючерс на нефть марки Brent поднимался на 2,57% — до 45,57 доллара за баррель.

РЫНКИ НА ПОЗИТИВЕ

Европейские площадки выросли на 0,47-1,14%, к текущему моменту ведущие биржевые индексы США поднимаются на 0,38-1,15%.

Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов оставались в уверенном плюсе благодаря оптимизму за рубежом, отмечает Елена Кожухова из "Велес Капитала".

"В середине недели российский рынок акций показал уверенный рост. Общерыночные настроения качнулись в сторону оптимизма несмотря на то, что июльские показатели активности в секторе услуг Китая и большинства стран Европы вышли чуть хуже ожиданий", — говорит Александр Бахтин из "БКС Премьер".

Масштабные стимулирующие меры со стороны мировых центробанков, отсутствие в последние дни выраженного негатива в вирусной плоскости, хорошие темпы восстановления активности в промышленности ключевых стран позволяют большей части рисковых активов демонстрировать ценовой рост, указывает он.

Локальный подъем ценовой конъюнктуры сырьевых товаров в сочетании со слабым рублем обеспечивает хорошую динамику акциям отечественных экспортеров, добавляет эксперт.

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

Акции золотодобывающих компаний в среду росли на фоне продолжения ралли цен на золото, которые обновили очередной исторический максимум, поднявшись до 2070 долларов за унцию, также замечает Кожухова из "Велес Капитала".

При этом в ходе торгов акции "Полюса" и Polymetal обновили исторические максимумы, поднявшись соответственно, до 18500 рублей и 1965 рублей. К закрытию основных торгов бумаги "Полюса" выросли на 4,43%, до 18151 рубля, Polymetal – на 3,71%, до 1964,3 рубля.

Привилегированные акции "Ростелекома" выросли на 2,5%, его обыкновенные акции – на 2,38% на фоне данных отчетности по МСФО за второй квартал и по РСБУ за первое полугодие.

Также акции компании поддержали слова главы компании Михаила Осеевского в ходе телефонной конференции в среду о том, что "Ростелеком" изучает целесообразность возврата к выплатам дивидендов два раза в год, вероятность выплаты дивидендов за 9 месяцев 2020 года оценивает менее чем в 50%.

Также в лидерах роста – обыкновенные акции "Селигдара" (6,77%), акции "Газпрома" (3,43%), "Русала" (3,28%), "Новатэка" (2,89%), Московской биржи (2,67%), обыкновенные акции "Татнефти" (2,62%) и акции "Норникеля" (2,46%).

Акции ВТБ в ходе торгов падали на 5,7% на новостях по дивидендам. Правительство РФ решило предусмотреть выплату ВТБ дивидендов за 2019 год в размере 10% от чистой прибыли банка по МСФО. К закрытию основных торгов бумаги второго по величине в РФ банка дешевели на 4,7%, до 3,85 копейки.

Также среди лидеров снижения – акции "Юнипро" (-2,06%), Petropavlovsk (-1,82%), бумаги "Центрального телеграфа" (префы снизились на 1,66%, обыкновенные акции – на 1,2%), депозитарные расписки ГК "Эталон" (-1,46%), депозитарные расписки "Ленты" (-1,2%) и акции МКБ (-1,04%).

ПРОГНОЗЫ

"В четверг мы ожидаем на российском рынке более сдержанной динамики торгов. Не исключено, что уровни выше 3000 пунктов по индексу Мосбиржи будут протестированы, но закрепиться на данных уровнях вряд ли получится, так как для этого не просматривается достаточно надежных драйверов", — полагает Бахтин из "БКС Премьер".

Планка 3000 пунктов может быть взята уже на следующей сессии, считает Валерий Емельянов из "Фридом Финанс".

"Оттуда открывается перспектива роста еще на 70 пунктов. Но это уже цель для следующей недели. Маловероятно, что до конца пятницы рынок успеет уверенно закрепиться в диапазоне 3000-3050 пунктов", — добавляет он.