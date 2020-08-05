МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ. Курс рубля вечером в среду укрепляется к основным инвалютам вслед за стоимостью нефти, при этом отечественная валюта растет сильнее к американской, чем к европейской на фоне ослабления доллара на форексе, следует из динамики торгов на Московской бирже.

Курс доллара расчетами "завтра" на 20.30 мск среды снижался на 69 копеек — до 72,87 рубля, курс евро — на 26 копеек, до 86,5 рубля.

Октябрьский фьючерс на нефть марки Brent растет на 1,89% — до 45,27 доллара за баррель.

ВСЛЕД ЗА НЕФТЬЮ

В среду рубль получил поддержку от растущих нефтяных котировок, которые поднимались в моменте выше 46 долларов за баррель Brent впервые с 6 марта.

"Главная причина роста цен на "черное золото" – ожидающийся сильный дефицит цен на нефть в 3-4 кварталах этого года, а также ожидающийся хронический дефицит в 2021 году. Форвардная кривая нефти Brent показывает сильное контанго, что также косвенно подтверждает силу рынка", — считает Константин Бушуев из "Открытие Брокер".

Курс растет на форексе к доллару на 0,7% — до 1,1878 доллара, при этом евро уже поднимался выше 1,19 доллара – к максимумам с мая 2018 года. На этом фоне рубль прибавляет к доллару более 1% и порядка 0,3% — к евро.

Минфин РФ в среду опубликовал план продажи валюты по бюджетному правилу в период с 7 августа по 4 сентября 2020 года: объем продажи валюты составит 64,9 миллиарда рублей, ежедневно на эти цели будет направляться сумма в эквиваленте 3,1 миллиарда рублей.

"Однако несмотря на то, что продажи валюты должны сократиться почти вдвое, это на фоне позитивной конъюнктуры на мировых финансовых и сырьевых площадках не окажет серьезного давления на рубль, курс которого в среднесрочной перспективе продолжит свое постепенное укрепление", — считает Сергей Дроздов из "Финама".

ПРОГНОЗЫ

"На ближайшую сессию мы закладываем умеренный рост доллара обратно в диапазон 73-73,5. Евро может скорректироваться до 86 рублей за единицу", — говорит Валерий Емельянов из "Фридом Финанс".

Учитывая сохраняющиеся риски и рост цен на нефть, в ближайшие сессии Богдан Зварич из Промсвязьбанка ожидает перехода американской валюты в консолидацию у достигнутых уровней.

Антон Покатович из "БКС Премьер" ожидает, что в четверг курс рубля будет формироваться в диапазоне 72,3-73,5 рубля за доллар. Набор факторов давления в рубле сохраняется, тем не менее, курс валюты может демонстрировать умеренное укрепление на фоне растущей нефти, а также при прохождении пика конвертации заработанных прибылей в валюту иностранными инвесторами, полагает он.

"Заметим, что мы продолжаем ожидать, что в целом по августу рублёвый курс будет формироваться в диапазоне 72-75 рублей за доллар. При реализации санкционных рисков в отношении РФ ослабление рублевой валюты может превысить данные уровни", — добавляет эксперт.