МОСКВА, 6 авг — ПРАЙМ. Стоимость золота растет в четверг утром на сохранении повышенного спроса на надежные активы, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.24 мск цена октябрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,52%, или на 10,6 доллара — до 2047,9 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дорожал на 1,89% — до 27,418 доллара за унцию.

Спрос на золото, которое уже перешагнуло отметку в 2 тысячи долларов за унцию, по-прежнему остается высоким. Ситуация с коронавирусом беспокоит инвесторов, так как число зараженных растет с каждым днем, создавая риски для восстановления экономики.

Кроме того, инвесторы следят за развитием торговых отношений США и Китая. По данным СМИ, 15 августа страны намерены провести переговоры на высоком уровне, чтобы оценить соблюдение Пекином торгового соглашения. В ближайшие дни министерство иностранных дел Тайваня ожидает визит на остров главы министерства здравоохранения и социальных служб США Алекса Азара.

В четверг поддержку стоимости золота также оказывает ослабление курса доллара. Падение курса американской валюты традиционно оказывает поддержку цене металла, который становится дешевле для держателей иностранной валюты.