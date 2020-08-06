МОСКВА, 6 авг — ПРАЙМ. Курс доллара опускается к евро и иене в четверг утром на фоне сохранения неопределенности вокруг развития американской экономики в условиях коронавируса, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.46 мск курс евро к доллару рос до 1,1884 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1861 доллара за евро. Курс доллара к иене падал до 105,48 иены со 105,57 иены на прошлом закрытии. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) опускался на 0,16%, до 92,72 пункта.

Инвесторы оценивают перспективы развития экономики США в условиях распространения коронавируса. Накануне стало известно, что число рабочих мест в частных компаниях США в июле увеличилось на 167 тысяч при прогнозе роста на 1,5 миллиона. В пятницу будет опубликована статистика по безработице в стране. Кроме того, дефицит торгового баланса США в июне сократился до 50,7 миллиарда долларов при прогнозе в 50,1 миллиарда долларов.

"Трудно купить доллар с такими низкими процентными ставками и понятно, что вместо доллара покупается золото", — цитирует агентство Рейтер мнение старшего стратега Daiwa Securities Юкио Исидзуки (Yukio Ishizuki). Золото традиционно считается надежным активом, спрос на который растет в условиях экономической неопределенности.