МОСКВА, 6 авг — ПРАЙМ. Курс рубля перешел к символическому росту к доллару и замедлил снижение к евро после старта торгов, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.07 мск четверга снижался на 3 копейки – до 72,85 рубля, курс евро рос на 3 копейки, до 86,47 рубля.

Октябрьский фьючерс на нефть марки Brent поднимается на 0,22% — до 45,27 доллара за баррель.

Курсы доллара и евро на старте торгов росли на 2 копейки и 12 копеек соответственно к уровню предыдущего закрытия.