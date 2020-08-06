МОСКВА, 6 авг — ПРАЙМ. Российский рынок акций после тестирования индексом Мосбиржи уровня в 3000 пунктов — максимума с 27 февраля — демонстрирует волатильность и уже несколько раз менял направление динамики, свидетельствуют данные Московской биржи.

Рублевый индекс Мосбиржи к 10.18 мск четверга рос на 0,18% — до 2998,1 пункта (уже поднимался до 3001,02 пункта), долларовый индекс РТС — на 0,28% — до 1298,84 пункта.