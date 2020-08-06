МОСКВА, 6 авг — ПРАЙМ. Акции "Аэрофлота" замедлили снижение после падения на старте торгов на новостях о допэмиссии, следует из данных торгов Московской биржи.

К 10.23 мск акции крупнейшего российского авиаперевозчика снижаются на 0,95% — до 81,18 рубля. На старте торгов акции "Аэрофлота" падали на 4,6% — до 78,22 рубля.

Ранее в четверг совет директоров "Аэрофлота" предложил акционерам увеличить уставный капитал путем размещения до 1,7 миллиарда акций допэмиссии.

В настоящее время уставный капитал "Аэрофлота" состоит из 1 110 616 299 акций. Таким образом, в случае полного размещения допэмиссии число акций увеличится до 2 810 616 299, и ее объем соответствует 60,5% увеличенного уставного капитала.