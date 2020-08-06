МОСКВА, 6 авг — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в четверг в основном растут в цене на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торговой площадки.

По состоянию на 10.40 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" снижалась на 0,3% — до 4,98 доллара, "Новатэка" — росла на 0,2%, до 151,3 доллара, "Лукойла" — поднималась на 0,17%, до 70,9 доллара. Бумаги "Газпрома" дешевели на 0,27% — до 5,17 доллара, "Газпром нефти" — дорожали на 0,11%, до 22,27 доллара.

Стоимость бумаг "Норникеля" росла на 0,49% — до 28,8 доллара, "Северстали" — снижалась на 0,15%, до 12,91 доллара, НЛМК — росла на 0,01%, до 20,58 доллара.

Бумаги ВТБ дорожали на 0,45% — до 1,01 доллара, Сбербанка — на 0,04%, до 12,46 доллара. Цена расписок TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", росла на 2,66%, до 27 долларов.

GDR АФК "Система" дорожали на 0,9% — до 5,61 доллара, "Магнита" — на 0,36%, до 15,11 доллара. Расписки "Ленты" дешевели на 0,09%, до 2,95 доллара.