МОСКВА, 6 авг — ПРАЙМ. Депозитарные расписки TCS Group, в состав которой входят "Тинькофф банк" и "Тинькофф страхование", поднимались более чем на 2% на фоне публикации позитивной отчетности по МСФО за первое полугодие и новостей по промежуточным дивидендам, следует из данных торгов Московской биржи.

К 10.51 мск депозитарные расписки TCS растут на 1,39% и уже поднимались на 2,3%, при этом индекс Мосбиржи прибавляет 0,08%.

Ранее в четверг компания сообщила, что чистая прибыль TCS Group по МСФО по итогам первого полугодия 2020 года выросла на 25,1% в годовом выражении и составила 19,3 миллиарда рублей. Чистая маржа выросла на 28,3% и составила 51,4 миллиарда рублей, прибыль до налогообложения увеличилась на 25,7%, до 24,8 миллиарда рублей.

Также котировки TCS поддерживает сообщение компании о том, что совет директоров рекомендовал промежуточные дивиденды за второй квартал в 0,20 доллара на акцию или ГДР. Группа не выплачивала дивиденды за второй квартал прошлого года.

TCS Group Holding PLC (TCS LI) — онлайн-провайдер розничных финансовых услуг в России, в состав которого входят "Тинькофф банк", первый российский банк, который полностью отказался от отделений, и "Тинькофф страхование".