Депозитарные расписки TCS Group прибавляли более 2% на новостях по прибыли и дивидендам
МОСКВА, 6 авг — ПРАЙМ. Депозитарные расписки TCS Group, в состав которой входят "Тинькофф банк" и "Тинькофф страхование", поднимались более чем на 2% на фоне публикации позитивной отчетности по МСФО за первое полугодие и новостей по промежуточным дивидендам, следует из данных торгов Московской биржи.
К 10.51 мск депозитарные расписки TCS растут на 1,39% и уже поднимались на 2,3%, при этом индекс Мосбиржи прибавляет 0,08%.
Ранее в четверг компания сообщила, что чистая прибыль TCS Group по МСФО по итогам первого полугодия 2020 года выросла на 25,1% в годовом выражении и составила 19,3 миллиарда рублей. Чистая маржа выросла на 28,3% и составила 51,4 миллиарда рублей, прибыль до налогообложения увеличилась на 25,7%, до 24,8 миллиарда рублей.
Также котировки TCS поддерживает сообщение компании о том, что совет директоров рекомендовал промежуточные дивиденды за второй квартал в 0,20 доллара на акцию или ГДР. Группа не выплачивала дивиденды за второй квартал прошлого года.
TCS Group Holding PLC (TCS LI) — онлайн-провайдер розничных финансовых услуг в России, в состав которого входят "Тинькофф банк", первый российский банк, который полностью отказался от отделений, и "Тинькофф страхование".
https://1prime.ru/Financial_market/20200806/831878615.html