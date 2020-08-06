МОСКВА, 6 авг — ПРАЙМ. Основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг закрылись разнонаправленно — трейдеры продолжают оценивать перспективы отношений между США и Китаем, которые являются крупнейшими мировыми экономиками, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,26% — до 3386,46 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — сократился на 0,62%, до 2304,52 пункта, гонконгский Hang Seng Index — снизился на 0,7%, до 24930,58 пункта. Южнокорейский KOSPI вырос на 1,33% — до 2342,61 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — поднялся на 0,68%, до 6042,2 пункта, японский Nikkei 225 потерял 0,43% — до 22418,15 пункта.

Рынки продолжают следить за отношениями между США и Китаем: в среду госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон ужесточает политику против телекоммуникационных компаний и приложений КНР. В частности, по его словам, будет вестись работа по ограничению возможностей китайских "облачных" сервисов по сбору, хранению и обработке данных, в частности, секретной и конфиденциальной информации, в США.

Аналитики, как пишет агентство Франс Пресс, связывают снижение на японском фондовом рынке с укреплением иены к доллару, которое является негативным фактором для экспортеров страны. Иена росла к доллару два дня подряд — во вторник и среду, за это время рост составил 0,4%.

При этом сдержать негатив помогла финансовая отчетность японского автопроизводителя Toyota Motor. Хотя финансовые показатели компании снизились по итогам первого квартала 2020-2021 финансового года (с 1 апреля по 30 июня), но они показались лучше ожиданий рынка. На этом фоне акции компании по итогам торгов подорожали более чем на 2%.