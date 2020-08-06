МОСКВА, 6 авг — ПРАЙМ. Курс доллара растет по отношению к евро и иене в четверг днем в ожидании еженедельной статистики по рынку труда США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.41 мск курс евро к доллару опускался до 1,1855 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1861 доллара за евро. Курс доллара к иене рос до 105,6 иены со 105,57 иены на прошлом закрытии. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) поднимался на 0,02%, до 92,89 пункта.

Участники торгов ждут, что министерство труда США до открытия торгов сообщит данные по числу первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю по 1 августа. Аналитики ждут снижения показателя на 19 тысяч по сравнению с предыдущей неделей, до 1,415 миллиона.

Кроме того, инвесторы надеются на то, что власти США достигнут компромисса по новому пакету помощи американской экономике на фоне коронавируса. Камнем преткновения в достижении договоренности является вопрос дополнительных выплат по безработице в размере 600 долларов в неделю, которые действовали с весны до 1 августа. Республиканцы и демократы не могут договориться о том, в каком объеме продлевать помощь.

"Я ожидаю, что сделка будет достигнута до того, как конгресс уйдет на каникулы 10 августа. Пока есть лишь несколько признаков компромисса, из-за чего рынки не могут реагировать", — прокомментировал агентству Рейтер старший рыночный стратег Mizuho Securities в Токио Масафуми Ямамото (Masafumi Yamamoto).

Снижение курса евро к доллару ограничивает статистика из Германии, согласно которой объем промышленных заказов в стране в июне подпрыгнул на 27,9% в месячном исчислении после роста на 10,4% месяцем ранее. Аналитики ждали роста показателя на 10,1%.