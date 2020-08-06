6 авг — Dow Jones. Фьючерсы на американские фондовые индексы колеблются. Рынок ждет данные по состоянию рынка труда США.

Фьючерсы на S&P 500 потеряли 0,2%. Панъевропейский Stoxx Europe 600 просел на 0,9%.

Акции Bristol-Myers Squibb на премаркете подорожали на 4,1% вслед за тем, как она отчиталась о прибыли за 2-й квартал выше консенсус-оценки. Бумаги Bausch Health Cos. подскочили на 30% – компания заявила, что планирует выделить офтальмологический бизнес, подтвердив сообщение Wall Street Journal.

Бумаги GoDaddy набрали 7,5% после того, как компания отчиталась о выручке, которая превзошла прогнозы Уолл-стрит.

S&P 500 рос в последние четыре торговые сессии. Инвесторы делали ставку на то, что законодатели договорятся об условиях предоставления нового пакета госпомощи, связанной с коронавирусом. Белый дом в среду оказал давление на демократов, призывая заключить соглашение: представители правительства заявили, что если к концу недели договоренности достигнуты не будут, они могут отказаться от обсуждений, после чего будут действовать через указы Трампа.

Хотя все еще сохраняются разногласия по поводу отдельных пунктов нового пакета мер, инвесторы ожидают, что правительство сможет провести план расходов, поскольку данные указывают на приостановку восстановления.

"Получится ли у конгресса как можно быстрее договориться о мерах? Вряд ли рынок учитывает в котировках неприятный сюрприз, – отметила Сима Шах, главный стратег Principal Global Investors. – Как только вы исключаете возможность какой-либо финансовой помощи, восстановление оказывается под вопросом".

В 12.30 по Гринвичу будут опубликованы новые данные по заявкам на пособия по безработице за неделю, истекшую 1 августа. Они позволят понять, замедлилось ли восстановление рынка труда, пока бизнесы пытаются справиться с последствиями пандемии. Число заявок уже несколько месяцев остается на высоком по историческим меркам уровне, причем недавно рост усилился.

"Тот факт, что рынок труда не смог быстро пойти в гору, также говорит о большей вероятности принятия этих налогово-бюджетных мер, – говорит Ипек Оскардеская, старший аналитик Swissquote Bank. – Даже если в экономике все будет хорошо, инвесторы все равно будут просить ФРС и правительство участвовать в делах рынка".

Как отмечают аналитики, накануне настрой рынка немного ухудшился: госсекретарь Майк Помпео попросил американские корпорации рассмотреть вариант остановки действия их приложений на смартфонах Huawei Technologies. Помпео также призвал компании прекратить использование китайских облачных сервисов, например сервисов Tencent, Alibaba и Baidu, для хранения конфиденциальных данных.

По словам аналитиков, эти высказывания подпитывают страхи насчет того, что меры США против китайских приложений могут не ограничиться ситуацией с TikTok. Популярное приложение по обмену видео оказалось в центре внимания: Microsoft решила приобрести его американские операции у владеющей им китайской компании ввиду опасений Трампа насчет безопасности этого приложения.

В Азии ключевые индексы завершили торги неоднородно. Shanghai Composite вырос на 0,3%, а гонконгский Hang Seng просел на 0,7%. Японский Nikkei 225 понизился на 0,4%.

Золото подорожало на 0,7% до 2063,40 доллара за унцию. С начала года этот драгметалл, считающийся защитным активом, уже вырос в цене на 35%, продолжая привлекать инвесторов, не готовых идти на риск.

Доходность 10-летних казначейских облигаций снизилась до 0,521%, тогда как в среду составляла 0,541%.

Британский фунт повысился к доллару на 0,4%. Банк Англии оставил ключевую процентную ставку без изменений и отметил, что отрицательная ставка вряд ли будет лучшим инструментом стимулирования активности. По оценкам властей, экономика страны будет восстанавливать позиции, потерянные при пандемии, до конца следующего года.

Сезон отчетности компаний продолжается: сегодня ожидаются результаты T-Mobile US, ViacomCBS и Uber Technologies.

— Автор Caitlin Ostroff, caitlin.ostroff@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

(Конец)

Dow Jones Newswires, ПРАЙМ