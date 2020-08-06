МОСКВА, 6 авг – ПРАЙМ, Наталья Карнова. Ралли на рынке драгметаллов, начавшееся в марте, продолжается: в августе цены на золото преодолели психологическую отметку в 2000 долларов за унцию. Металл уверенно укрепляется выше исторических максимумов 2012 года. Всего с начала года он подорожал примерно на четверть, и тренд к росту продолжается. По мнению опрошенные "Прайм" экспертов, причиной роста цен на золото является бегство инвесторов от обусловленных Covid-19 рисков на финансовых рынках. Биржевики предчувствуют потерю долларом статуса мировой резервной валюты, а также разгон инфляции в результате действий мировых регуляторов по спасению экономики, говорит эксперт Академии управления финансами и инвестициями Илья Запорожский.

"При этом уже наблюдался дефицит золота в США, так как из-за коронавируса была приостановлена добыча драгоценных металлов в Перу и Южной Африке. Дополнительным фактором страха стал взрыв в порту Бейрута, схожий с детонацией бомбы, что активно обсуждается в соцсетях, увеличивая спекулятивные настроения, несмотря на заявления о непричастности к инциденту Израиля", — напомнил он, говоря о краткосрочных факторах, влияющих на стоимость драгметалла.

ВСЕ БЕДЫ ОТ АМЕРИКИ

Глобально же основные опасения инвесторов связаны с тем, что экономика США вошла в период крайней нестабильности из-за продолжающегося увеличения количества заражений, протестов, предвыборной гонки до 3 ноября, нового витка напряжённости в отношениях с Китаем, а также окончания цикла снижения ставок ФРС США. ВВП США во 2 квартале сократился на рекордные 32,9%.

При этом оснований для резкого выправления ситуации к лучшему пока нет. Ключевая ставка Федрезерва, если не вмешается форс-мажор, будет оставаться на уровне 0-0,25% до конца 2021 года. Уходить в отрицательную зону регулятор не собирается, но и повышать ее явно преждевременно. При этом по прогнозам Fitch уровень долга США достигнет 130%, а до начала стабилизации долга к ВВП к 2023 году могут сыграть мощные негативные катализаторы.

По словам Запорожского, самую большую опасность при таком уровне долга представляет начало активного изъятия ликвидности с рынка и сокращение баланса ФРС США, которое может нанести колоссальный финансовый шок. Об этом поступают новые сигналы. После достижения максимума 7 113,208 млрд долларов по состоянию на 3 июля баланс сократился до 6 912,159 млрд долларов – сильнейшее по темпам сокращение за десятилетие.

ИНФЛЯЦИЯ ДОБАВИЛА НЕГАТИВА

Все это негативно влияет на инфляционные ожидания, которые, в свою очередь, вновь "подтачивают" рынок золота. По словам управляющего активами БКС Андрея Русецкого, основной причиной роста цен на золото является отрицательная доходность по облигациям США. 10 летние TIPS (облигации, привязанные к инфляции) имеют доходность в —1%, что является абсолютным максимумом, в 2011 году, когда также был всплеск цен на золото, доходность TIPS опускалась до —0,8%.

Основным последствием пандемии коронавируса было синхронное снижение ставок по всему миру со стороны центральных банков. Текущая доходность 10-летних гособлигаций США 0,5%, а ожидания по инфляции на фоне восстановления мировой экономики постепенно растут и достигли 1,5%. Средний уровень инфляции в США в последние 20 лет составляет 1,8-2%, тем самым мы можем увидеть уход отрицательной доходности по облигациям США до уровня —1,3-1,5% (+30%), так что ситуация благоприятна для дальнейшего роста котировок золота, прогнозирует он.

Усиливает проинфляционные ожидания и рост золота дополнительный пакет стимулирующих мер на 1 трлн долларов, который активно продвигает администрация Трампа. Основная цель – не допустить более глубокого падения рынка до выборов, а также роста безработицы, которая к концу года может составить 10-11%.

В краткосроке данные меры вносят позитив на рынок, но в долгосроке разгоняют инфляцию и ослабляют доллар.

"Этим ФРС показывает себя беспомощной, на данный момент у регулятора нет чёткого плана дальнейших действий, реагирует по ситуации, вливает в экономику дешёвые деньги колоссальными темпами. В связи с этим индекс доллара DXY обновляет минимумы мая 2018 года и сопровождается уходом инвесторов в золото, поддерживаемым покупками спекулянтов", — пояснил Запорожский.

ЗОЛОТЫЕ ГОРИЗОНТЫ

В краткосрочной перспективе цены на золото имеют основания для последующего роста до психологически важной отметки 2100 долларов за унцию, но их динамика будет зависеть от характера поступающих новостей, полагают эксперты.

По мнению Запорожского, цена может достигнуть 2 500 долларов к октябрю-ноябрю, если вышеупомянутые факторы будут продолжать давление на рынок. Также подтолкнуть цены вверх могут отсутствие позитивных новостей по выпуску вакцины от коронавируса, сигналы о лидерстве Байдена в президентских выборах, усугубление противоречий США и Китая, дальнейшее падение индекса доллара.

По его мнению, покупка фьючерсов на золото и акций золотодобывающих компаний в настоящий момент с целью краткосрочной прибыли крайне опасна, так как в ближайшее время может наблюдаться коррекция до уровня 1950-2000$. Среднесрочная покупка до зимы с целью защитить свои средства перед турбулентностью на рынках выглядит более обоснованной. ОМС выгодно открывать на 3-5 лет – слишком большой горизонт для той ситуации, в которой оказались рынки сейчас.

В свою очередь, Русецкий напомнил, что золото продолжает свой номинальный рост, реальные же цены с поправкой на инфляцию пока только приближаются к историческим максимумам. В ценах 1975 года золото достигало максимума в 450 долларов за унцию в 1980 и 2011 годах, в настоящий момент дефлированная цена составляет 400 долларов за унцию.

"Текущий рост носит спекулятивный характер именно в краткосрочной перспективе. Себестоимость производства золота составляет 800-1000 долларов за унцию, а его физические запасы в 2 раза превышают разведанные запасы в земле. Золото – единственный актив, который только накапливается за всю историю. Долгосрочная цена на текущих уровнях вызовет избыточное предложение как от производителей, так и со стороны держателей запасов, что может снизить котировки", — заключил он.