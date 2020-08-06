МОСКВА, 6 авг — ПРАЙМ. Количество частных инвесторов на Московской бирже до конца года может вырасти до 7 миллионов человек, полагает управляющий директор по продажам и развитию бизнеса, член правления торговой площадки Игорь Марич.

"Второй год мы радостно говорим о том, что в прошлом году мы выросли в два раза на бирже (по количеству клиентов – ред.), в этом году мы растем темпами плюс 300 с лишним тысяч клиентов в месяц, и цифра уже превысила пять миллионов… Этот год мы вообще можем закончить цифрой 7 миллионов и дальше можем продолжать расти – где-то, наверное, до 15 миллионов. Почему бы нет?" — сказал он в рамках проекта MOEX Home Talks.

При этом, хотя Марич и упомянул возможное увеличение количества физлиц на бирже до 15 миллионов, он отметил, что вопрос в том, за сколько лет это произойдет.

"Поскольку ставка Центрального банка фиксирует еще и ставку депозитную, запущен очень долгосрочный механизм – приток людей на рынок, потому что непонятно, что делать с деньгами (на депозитах – ред.). И этот тренд продолжится", — в свою очередь заметил старший вице-президент, директор департамента инвестиционного бизнеса банка "Открытие" и председатель совета директоров "Открытие Брокер" Константин Церазов.

"Приток инвесторов, а это достаточно весомая доля, будет сдерживать любое падение и будет абсорбировать всю эту историю. А это будет провоцировать выход на рынок новых компаний с точки зрения размещения облигаций, сделок слияний и поглощений – это механизм перезапуска всего рынка", — добавил он.

Ранее биржа сообщала, что количество физических лиц, имеющих брокерские счета на Московской бирже, по итогам июля 2020 года достигло 5,65 миллиона человек. В июле брокерские счета открыли 298,7 тысячи человек, с начала 2020 года – 1,8 миллиона человек. В июле биржа зафиксировала рекордную активность частных инвесторов – сделки совершали 821,5 тысячи человек. Общий объем операций частных инвесторов с акциями в июле составил 1,2 триллиона рублей.